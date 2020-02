Stiri pe aceeasi tema

- Un turist chinez in varsta de 80 de ani, infectat cu noul coronavirus si internat in Franta de la sfarsitul lunii ianuarie, a murit, acesta fiind primul prima de deces din aceasta cauza inregistrat in Europa, a anuntat sambata ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, citat de Reuters si AFP. Decesul…

- Un pacient infectat cu noul coronavirus, care era spitalizat in Franta de la sfarsitul lunii ianuarie, un turist chinez in varsta de 80 de ani, a decedat, a anuntat sambata ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, citat de AFP, citat[ de news.ro.Acest deces este "primul in afara Asiei,…

- Femeia din provincia chineza Hubei a ajuns pe 16 ianuarie in Franta. Ea a fost plasata in carantina intr-un spital din Paris pe 25 ianuarie, fiind suspecta de coronavirus, conform BBC. Ea a murit din cauza infectiei cu virusul ucigas pe 15 februarie. Decesul ei a fost confirmat de ministrul…

- Un pacient infectat cu noul coronavirus, care era spitalizat in Franta de la sfarsitul lunii ianuarie, un turist chinez in varsta de 80 de ani, a decedat, a anuntat sambata ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, citat de AFP.Citește și: Dacia lanseaza primul model de autovehicul electric…

- Ministrul sanatații din Franța a anunțat sambata ca un pacient de 80 de ani infectat cu coronavirusul a incetat din viața la Paris, potrivit BFMTV.fr.Primul deces din Europa din cauza coronavirusului a avut loc in Franța. Cazul a fost anunțat de ministrul Sanatații, Agnes Buzyn.Victima este o femeie…

- Autoritatea Sanitara din provincia chineza Hubei a anunțat ca 94 de persoane au decedat marți din cauza noului tip de coronavirus în aceasta provincie, ceea ce înseamna ca numarul total de cazuri din China continentala a ajuns la 1.105, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, citata…

- Numarul total al deceselor provocate de coronavirus a ajuns vineri la 636, cu 73 mai multe decat la raportarea de joi, iar numarul cazurilor din China a urcat cu 3.143, pana la 31.161, transmite Reuters. Aproape 320 de cazuri au fost raportate in 27 de alte țari și regiuni din afara Chinei continentale,…

- Numarul total al deceselor provocate de coronavirus a ajuns vineri la 636, cu 73 mai multe decât la raportarea de joi, iar numarul cazurilor din China a urcat cu 3.143, pâna la 31.161, transmite Reuters. Aproape 320 de cazuri au fost raportate în 27 de alte țari și regiuni din afara…