Stiri pe aceeasi tema

- Primul deces din Romania al unui pacient infectat cu coronavirus a avut loc duminica, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre un barbat de 67 de ani, internat la Craiova, care avea cancer in stadiu terminal și care venise in 6 martie din Franța. „A fost inregistrat primul deces…

- In dimineața zilei de duminica. 22 martie, la ora 9.10, a fost confirmat primul deces in Romania al unui pacient infectat cu coronavirus . Este vorba despre un pacient, in varsta de 67 de ani, care suferea și de cancer și care se intorsese din Franța in 6 martie. Anunțul a fost facut duminica de Grupul…

- A fost inregistrat primul deces din Romania al unui pacient cu coronavirus. Este vorba despre un barbat din Filiași, intors din Franța, in data de 6 martie. El se afla in Franța la tratament pentru o afecțiune oncologica, aflata intr-un stadiu foarte avansat. Medicii din Franța l-au externat, iar…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, duminica dimineața, ca a fost inregistrat primul deces din Romania al unui pacient cu coronavirus. Este vorba despre un barbat de 67 de ani, confirmat ca fiind infectat cu COVID-19 și care se afla internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova. Barbatul…

- Centrul de comunicare al guvernului de la Budapesta a confirmat duminica primul deces provocat de coronavirus in Ungaria, transmite Reuters, care preia o stire a agentiei MTI, citata de Agerpres. Un cetatean ungar in varsta de 71 de ani a decedat la putin timp dupa ce a fost spitalizat cu pneumonie…

- Grecia a raportat joi primul deces provocat de infectia cu coronavirus, victima fiind un barbat in varsta de 66 de ani care revenise dintr-un pelerinaj religios in Israel si Egipt la sfarsitul lunii februarie, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Pacientul decedat avea afectiuni preexistente,…

- Panama a confirmat primul deces provocat de infectarea cu noul coronavirus, potrivit CNN.Pacientul decedat era un barbat in varsta de 64 de ani, care suferise de complicații diabetice și pneumonie bacteriana.

- La Manilla, capitala Filipinelor, a fost semnalat duminica primul deces din afara Chinei al unei persoane lovite de virusul ucigaș. Un barbat in varsta de 44 ani a murit in urma complicațiilor respiratorii antrenate de coronavirus, a precizat Francico Duque, secretar de stat in Ministerul filipinez…