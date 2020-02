Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Coreea de Sud au anunțat, vineri, al doilea deces provocat de virusul gripal aparut in orașul chinez Wuhan, informeaza agenția de presa Yonhap, citata de Reuters, potrivit Mediafax.Pacientul infectat cu virusul gripal Covid-19 a decedat vineri dimineața, au transmis autoritațile…

- Coreea de Sud a anuntat miercuri primul deces din aceasta tara al unei persoane infectate cu noul coronavirus si 22 de cazuri noi, numarul total al persoanelor infectate ajungand la 104, informeaza Reuters, citeaza Agerpres.

- Pasagerii de pe vasul de croaziera Diamond Princess, la bordul caruia au fost identificate mai multe persoane infectate cu noul coronavirus COVID-19, au inceput sa debarce miercuri. Debarcarea pasagerilor de pe nava de croaziera pe care se afla și 17 romani, vine dupa o perioada de carantina de doua…

- Filipine a anuntat duminica primul deces in afara Chinei a unei persoane infectate cu noul coronavirus care a provocat deja peste 300 de morti si s-a raspandit in numeroase tari straine, a anuntat...

- La Manilla, capitala Filipinelor, a fost semnalat duminica primul deces din afara Chinei al unei persoane lovite de virusul ucigaș. Un barbat in varsta de 44 ani a murit in urma complicațiilor respiratorii antrenate de coronavirus, a precizat Francico Duque, secretar de stat in Ministerul filipinez…

- Autoritațile din Filipine au anunțat duminica primul deces din aceasta țara cauzat de noul tip de coronavirus, fiind vorba despre un cetațean chinez, originar din Wuhan, orașul de unde a izbucnit epidemia, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit Mediafax.Departamentul filipinez…

- Autoritatile din orasul Beijing au raportat luni un prim deces in capitala Chinei, provocat in urma imbolnavirii cu noul coronavirus, relateaza AFP. Victima, un barbat in varsta de 50 de ani, s-a deplasat ...

- Victima este un barbat, de 69 de ani, care a fost spitalizat recent, pacientul prezentand o stare deficitara a functiei renale si probleme severe la mai multe organe interne, au anuntat surse medicale citate de Reuters. Pacientul a decedat pe data de 15 ianuarie. Pana acum, in Wuhan au fost…