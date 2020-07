Primul deces în Vietnam de la începutul pandemiei Dupa 100 de zile in care nu a mai inregistrat nici un caz nou de infectare cu Sars-Cov2, Vietnamul a inregistrat primul sau deces legat de COVID-19, un barbat in varsta de 70 de ani, ce suferea de o serie de afecțiuni grave. Povestea de succes a RS Vietnam in tratarea COVID se pare ca se incheie cu acest... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Astazi, 27 iulie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1181; Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 654; Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 34;…

- Ziarul Unirea Din ce localitați provin cele 40 cazuri de COVID-19 confirmate in Alba, in ultimele 24 de ore: Cel mai MARE numar inregistrat in județ de la inceputul pandemiei Din ce localitați provin cele 40 cazuri de COVID-19 confirmate in Alba, in ultimele 24 de ore: Cel mai MARE numar inregistrat…

- Peste 100 de noi cazuri de COVID-19 s-au inregistrat in judetul Arges in ultimele 24 de ore, potrivit datelor comunicate vineri de Institutia Prefectului.Numarul persoanelor diagnosticate cu COVID-19 de la inceputul pandemiei a ajuns, astfel, la 1.758, cu 105 mai multe decat in urma cu o zi,…

- Judetul Braila a inregistrat, de la inceputul pandemiei, 330 de cazuri de persoane confirmate cu COVID-19, dintre care 15 au decedat, potrivit informatiilor furnizate joi, de Institutia Prefectului.Joi, 16 iulie, din cele 330 de cazuri confirmate sunt internate 78, iar 15 pacienti sunt declarati…

- In Timiș au fost prelucrate, de la inceputul pandemiei pana in prezent, aproape 40 de mii de teste Sars-CoV2, dintre care aproximativ 5 mii doar in ultima saptamana. Potrivit DSP Timiș, „de la inceputul pandemiei Covid-19 și pana in prezent, in laboratoarele din județul nostru, autorizate pentru testare…

- Statele Unite au inregistrat 57.683 de noi cazuri de Covid-19 in ultimele 24 de ore, potrivit unui bilant anuntat de Universitatea Johns Hopkins joi, la ora locala 20.30, un nivel record de la inceputul pandemiei.

- – Femeie, 70 ani, județ Bacau. Data confirmare: 05.05.2020. Data deces: 09.05.2020. Comorbiditati: AVC hemoragic. Diabet zaharat. Fibrilatie atriala cr. HTA st.III. Insuficienta cardiaca cronica Articolul Inca un deces COVID Bacau, 33 in total, de la inceputul pandemiei apare prima data in Deșteptarea-…