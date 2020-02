Primul deces în Europa din cauza epidemiei de coronavirus Femeia din provincia chineza Hubei a ajuns pe 16 ianuarie in Franta. Ea a fost plasata in carantina intr-un spital din Paris pe 25 ianuarie, fiind suspecta de coronavirus, conform BBC. Ea a murit din cauza infectiei cu virusul ucigas pe 15 februarie. Decesul ei a fost confirmat de ministrul de Sanatate francez. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un pacient infectat cu noul coronavirus, care era spitalizat in Franta de la sfarsitul lunii ianuarie, un turist chinez in varsta de 80 de ani, a decedat, a anuntat sambata ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, citat de AFP.Citește și: Dacia lanseaza primul model de autovehicul electric…

- Ministrul sanatații din Franța a anunțat sambata ca un pacient de 80 de ani infectat cu coronavirusul a incetat din viața la Paris, potrivit BFMTV.fr.Primul deces din Europa din cauza coronavirusului a avut loc in Franța. Cazul a fost anunțat de ministrul Sanatații, Agnes Buzyn.Victima este o femeie…

- Oficialii OMS sunt ingrijorati de noile cazuri imbolnavire cu coronavirus aparute in Marea Britanie si in Franta, unde transmiterea virusului nu are legatura cu un istoric de calatiorie in China. "Detectarea acestui numar mic de cazuri ar putea fi scanteia care devine un incendiu mai mare, dar pentru…

- Autoritațile chineze au anunțat marți ca la nivelul Chinei continentale au fost inregistrate pana in prezent 1.011 cazuri de decese provocate de epidemia de coronavirus, ceea ce inseamna ca numarul total al deceselor la nivel mondial se ridica acum la 1.013, informeaza CNN. Potrivit Autoritații de Sanatate…

- Numarul total al deceselor provocate de coronavirus a ajuns vineri la 636, cu 73 mai multe decat la raportarea de joi, iar numarul cazurilor din China a urcat cu 3.143, pana la 31.161, transmite Reuters. Aproape 320 de cazuri au fost raportate in 27 de alte țari și regiuni din afara Chinei continentale,…

- Numarul total al deceselor provocate de coronavirus a ajuns vineri la 636, cu 73 mai multe decât la raportarea de joi, iar numarul cazurilor din China a urcat cu 3.143, pâna la 31.161, transmite Reuters. Aproape 320 de cazuri au fost raportate în 27 de alte țari și regiuni din afara…

- Bilanțul deceselor cauzate de coronavirus a ajuns la 563 in China, iar experții in domeniul sanatații se pregatesc de o reuniune care va avea loc la Geneva, saptamana viitoare, in incercarea de a dezvolta un vaccin care sa combata infecția, scrie Guardian, potrivit Hotnews. Autoritațile din China au…

- Numarul deceselor provocate de noul coronavirus in China a ajuns la 106 morti si la 4.515 de cazuri de infectare confirmate, multe alte persoane fiind suspectate ca poarta virusul, au informat marti autoritatile medicale din aceasta tara, citate de DPA, potrivit agerpres. Douazeci si sase de persoane…