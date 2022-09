Primul deces din SUA din cauza variolei maimuţei Un rezident al comitatului Los Angeles a murit din cauza variolei maimutelor, a anuntat luni Departamentul de Sanatate Publica, fiind primul deces cunoscut din cauza acestui virus in SUA, relateaza CNN. In acest an, in SUA au fost raportate aproape 22.000 de cazuri de variola probabila sau confirmata, arata datele CDC. California are cele mai multe cazuri, 4,300, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

