- Un barbat in varsta de 39 de ani este ea mai tanara victima a epidemiei de coronavirus din Romania. Barbatul din județul Ialomița a decedat joi, iar infectarea cu COVID-19 a fost confirmata sambata. Acesta nu avea „boli asociate cunoscute”, dupa cum a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul…

- Informare de presa Au fost inregistrate inca 4 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus. Romania a ajuns la un numar de 34 decese. 31. Barbat, 65 ani, jud. Arad, internat in Spitalul Județean Arad, transferat in data de 22.03.2020 in secția, iar in data de 25.03.2020 transferat la…

- A fost inregistrat al șaptelea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19), a informat Grupul de Comunicare Strategica, luni seara, la ora 20.08. Este vorba despre un barbat in varsta de 65 ani, internat la Spitalul Universitar București, confirmat pozitiv sambata, 21 martie. Pacientul…

- Duminica seara, in Romania s-a inregistrat cel de-al treilea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus. Este vorba despre un barbat de 70 de ani, confirmat pozitiv la data de 19 martie 2020, internat la Spitalul Județean de Urgența din Piatra Neamț și transferat ulterior la Spitalul de Boli…

- (UPDATE, ora 18:30) Creste numarul cazurilor de infectari cu coronavirus confirmate in Romania. O femeie de 26 de ani Bucuresti este cel mai recent caz confirmat de coronavirus, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Femeia se afla in autoizolare din 9 martie, iar in prezent este internata la Spitalul…

- Inca cinci persoane au fost confirmate cu coronavirus, vineri dimineața, in București. Numarul cazurilor la nivel național a ajuns la 64. Grupul de Comunicare Strategica a confirmat, vineri, existenta a 64 de cazuri de coronavirus in Romania. Ultimele 5 cazuri de imbolnavire sunt confirmate…