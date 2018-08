Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 79 de ani din Galati a murit din cauza virusului West Nile. In sezonul 2018, din mai pana in august, s-au inregistrat 23 cazuri de infectie cu virusul WestNile, din care 11 cazuri in ultima saptamana, informeaza Mediafax.Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al…

- Patru cazuri de infectare cu virusul West Nile, virus care se transmite la om prin intepatura de tantar, au fost inregistrate in judetul Iasi pana in prezent. Situatia este ingrijoratoare avand in vedere ca primul caz de infectare cu virusul West Nile din acest sezon a fost raportat acum doua saptamani.…

- Atenție la țanțari! Conform reprezentanților Direcției de Sanatate Publica Timiș, in Romania au fost confirmate cazuri de infecție cu virus West Nile. Exista, de asemenea, mai multe cazuri confirmate in Serbia, la granița cu Romania. The post Atenție la ințepaturile de țanțari! Cazuri de infecție cu…

- Deși perioada de risc este mai - octombrie, primele raportari au aparut abia la jumatatea lunii iulie. In ultimele doua saptamani, cinci cazuri de infectare cu West Nile au fost confirmate la nivel național, iar autoritațile din Sanatate au dat alarma, in toate județele.

- Un prim caz de infectare cu virusul West Nile din acest sezon, virus care se transmite la om prin intepatura de tantar, a fost confirmat in Iasi. Este vorba de un barbat in varsta de 67 de ani, din judetul Iasi, care nu a iesit in afara tarii, si care a ajuns la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta…

- Guvernul va aloca stimulante financiare intre 65 de lei si 400 de lei celor care alerteaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) ca au vanat sau au gasit pe marginea drumului porci mistreti morti din cauza pestei porcine sau infectati cu acest virus. Banii…

- Cauza mortii lui Avicii este sinucidere! Asta scrie in certificatul de deces, facut public in urma cu cateva zile. Artistul suedez, in varsta de 28 de ani, a hotarat sa-si puna capat zilelor dupa ce si-a taiat venele cu un ciob de sticla. Acesta se afla in vacanta intr-un resort din Oman, iar la data…

- Doi barbati au fost raniti in urma evenimentului rutier. Una dintre victime, un barbat de 33 de ani cu ambele picioare fracturate, a ajuns la Spitalul Clinic de Urgenta din Galati. Cauza accidentului este explozia unui pneu.