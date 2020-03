Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața a fost inregistrat cel de-al 13 lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus. Este vorba despre o femeie din județul Caras-Severin in varsta de 72 de ani tranferata in seara zilei de 24/03/2020 la Spitalul Clinic de Boli ... The post Deces din cauza coronavirusului la…

- Inca un deces din cauza coronavirusului, in Romania! Este vorba despre un barbat de 74 ani, din județul Ialomița, internat la Bacau in Spitalul Comanești, secția ATI, unde a primit oxigen pe masca. Barbatul a manifestat simptome in 19 martie a.c. și a fost internat in 22 martie a.c. in stare grava.…

- Este vorba despre un barbat in varsta de 70 de ani din județul Neamț. El avea condiții medicale preexistente, printre care și diabet. Barbatul a murit la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. „In aceasta seara s-a inregistrat al treilea deces pe teritoriul Romaniei al unei persoane infectate cu noul…

- A fost inregistrat primul deces al unui pacient infectat cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba de pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe data de 18 martie la UPU din cadrul Spitalului Filiași și transferat in aceeași data la SCBI Craiova. Pacientul avea afecțiuni…

- Un barbat de 67 de ani internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova a murit din cauza coronavirusului. El suferea și de alte afecțiuni foarte grave, avand cancer in stadiu terminal. Este primul deces din țara noastra la un pacient cu COVID-19.Barbatul a fost confirmat cu coronavirus pe 18 martie…

- RESITA – In continuare, Carasul are un singur caz confirmat de coronavirus, rezultatul femeii de 60 de ani, testate deodata cu tanarul infectat, a iesit negativ! Pacienta de 60 de ani, izolata la Unitatea de Primiri Urgențe de la Spitalul Județean Caraș-Severin este negativa din punct de vedere al infecției…

- Managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș”, Adrian Streinu-Cercel, ii sfatuieste pe romani sa limiteze plecarile in strainatate, mai ales in zonele in care a fost confirmat noul coronavirus.Profeția SUMBRA a unui fost ministru: 'Se creioneaza un cocktail devastator pentru Romania'…

- REȘIȚA – Directorul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” a declarat miercuri seara ca nu exista coronavirus in Romania! Va reamintim ca un tanar de 25 de ani din Reșița a fost trimis marti noaptea pentru teste suplimentare la Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes”, dupa ce la UPU Reșița…