Primul deces din cauza coronavirusului în Rusia Rusia a raportat joi primul deces din cauza infectarii cu noul coronavirus, numarul îmbolnavirilor din aceasta țara fiind de 147, potrivit AFP.



Victima este o pacienta în vârsta care a murit într-un spital din Moscova și care suferea de mai multe afecțiuni cronice, a precizat centrul de gestionare a epidemiei de COVID-19, pe contrul sau Telegram. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

