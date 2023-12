Primul deces de la începutul epidemiei de rujeolă în România. Un bebeluş de 7 luni a murit la Braşov Un bebelus de 7 luni diagnosticat cu rujeola a decedat, in judetul Brasov. Copilul ar fi luat virusul de la fratele sau, in varsta de 3 ani, care nu era vaccinat. ”In cadrul actualei epidemii de rujeola din Romania a fost raportat 1 deces din cauza rujeolei la un copil in varsta de 7 luni […] The post Primul deces de la inceputul epidemiei de rujeola in Romania. Un bebelus de 7 luni a murit la Brasov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

