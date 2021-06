Primul DECES cu varianta DELTA înregistrat în România A fost inregistrat primul deces in Romania al unei persoane infectate cu varianta Delta, cunoscuta și drept tulpina indiana, a COVID-19. Este vorba despre tulpina care provoaca mare ingrijorare in randul specialiștilor. Conform datelor facute publice intr-un document al Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, decesul figureaza in județul Argeș. Potrivit aceleiași […] The post Primul DECES cu varianta DELTA inregistrat in Romania first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) anunta ca, in 20 iunie, au fost confirmate 44 de cazuri de infectare cu varianta Delta a coronavirusului, fiind inregistrat si un deces. Este vorba despre o persoana din judetul Arges.

- Primul deces a fost inregistrat la un pacient cu varianta Delta, potrivit raportarilor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. In total, in țara au fost inregistrate 31 de decese...

- Un pacient din Argeș a decedat, dupa ce a fost infectat cu tulpina Delta, cunoscuta ca indiana a COVID, transmite joi Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).In total, in Romania au fost confirmate in urma secvențierelor genetice 44 de cazuri de infectare cu varianta…

- Autoritațile din Romania au raportat astazi primul deces al unei persoane infectate cu varianta Delta – indiana – de Covid-19. Victima vine din județul Argeș. Pana acum, au fost depistate 44 de cazuri cu aceasta varianta in țara noastra, potrivit INSP. Valeriu Gheorghita sustinea zilele trecute ca tulpina…

- Numarul cazurilor confirmate, in Romania, cu varianta Delta a noului coronavirus - cea descoperita in India - a ajuns la 35, pana in 13 iunie, au anuntat specialistii din cadrul Institutului National de Sanatate Publica (INSP). Acestia au precizat ca, in acest moment, nu se poate vorbi de transmitere…

- Pana pe 9 mai, au fost confirmate in Romania 1.208 de infectari cu tulpininile COVID din Marea Britanie, Africa de Sud si Brazilia arata datele Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate cu tulpina britanica, 1.192.…

- In ultima saptamana, numarul infectarilor cu tulpina COVID din Marea Britanie a crescut cu aproape 100, conform datelor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Pana in data de 18 aprilie, au fost realizate 1.502 secventieri, fiind confirmate 955 cazuri…

- In ultima saptamana, au fost confirmate in Romania 187 de infectari cu tulpina COVID din Marea Britanie, arata datele Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. In total, numarul cazurilor cu tulpina COVID din Marea Britania a ajuns la 857, dupa ce, saptamana…