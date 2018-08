Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2 mai – 8 august s-au inregistrat 23 de cazuri de infectie cu virusul West Nile. Cazurile au fost inregistrate in judetele Dolj (5), Olt (4), Iasi (4), Braila (2), Ilfov (2), Bihor (1), Bacau (1), Galati (1), Vrancea (1), Teleorman (1) si in Bucuresti (1). Din cele 23 de cazuri, 11 s-au…

- UPDATE – ora 14:44 Directorul Spitalului de Boli Infectioase din Galati, Mihaela Debita, a confirmat joi un prim caz de deces cauzat de infectia cu virusul West-Nile. Potrivit acesteia, este vorba despre un barbat de 79 ani din Galati, pensionar, care suferea si de alte maladii cronice. El a murit pe…

- Specialistii mentioneaza ca infectia cu virus West Nile nu se transmite de la om la om, ci doar prin intepatura de tantar, transmite Ministerul Sanatatii. Cazurile de meningite meningo encefalite cu virus West Nile depistate si inregistrate in Romania sunt sporadice si in momentul de fata nu exista…

- Ministerul Sanatații recomanda autoritatilor locale sa intensifice masurile de dezinsecție pentru a preveni raspandirea infectiei cu virus West Nile. Recomandarea vine dupa ce un barbat de 79 de ani din Galati a murit din cauza virusului West Nile.Cazurile de meningite / meningo-encefalite…

- Virusul West Nile a produs si primul deces din acest sezon, victima fiind un barbat din Galati, informeaza Institutul National de Sanatate Publica. Potrivit sursei citate, in doar o saptamana s-au inregistrat 11 cazuri noi de infectie, bilantul ajungand la 23 de imbolnaviri.

- Cazurile de meningita sau meningo-encefalita cu virus West Nile depistate si inregistrate in Romania sunt unele sporadice, iar in momentul de fata nu exista riscul unei epidemii, atrage atentia Ministerul Sanatatii. Concret, incepand din 2 mai si pana in prezent au fost inregistrate cinci cazuri de…

- Ministerul Sanatații anunța ca toate cazurile de meningite/meningoencefalite cu virus West Nile depistate și inregistrate in Romania, sunt cazuri sporadice și nu exisa riscul unei epidemii, precizand ca din luna mai, de la inceputul supravegherii, au fost inregistrate cinci cazuri.“Conform…

