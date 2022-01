Stiri pe aceeasi tema

- O femeie in varsta de 75 de ani, cu suspiciune inalta de infectie cu varianta Omicron a coronavirusului, a murit la Spitalul de Boli Infecțioase din Iasi. Pacienta era nevaccinata si avea multiple comorbiditati, a declarat Florin Roșu, managerul unitatii medicale. Cazul ar putea fi primul deces de Omicron…

- ​Pana pe 2 ianuarie in Romania au fost confirmate 92 de cazuri de infectare cu tulpina Omicron, din care 63 (68-) au fost identificate la persoane complet vaccinate, potrivit ultimelor date ale INSP. Nu a fost inregistrat niciun deces la cazuri confirmate cu varianta Omicron, precizeaza institutia.…

- Un bebeluș in varsta de un este cel mai tanar pacient din Romania infectat cu noua varianta Omicron a coronavirusului. Copilul, dar și mama sa, in varsta de 22 de ani, au fost confirmați pozitiv cu varianta Omicron. Ambii sunt internați la Spitalul de Pediatrie Pitești, iar starea lor de sanatate este…

- Este vorba despre un barbat, in varsta de 56 de ani, din Brașov, contact de familie cu pasagera cursei din Africa de Sud care a aterizat la București in data de 30 noiembrie 2021 și care a fost confirmata cu tulpina OMICRON in data de 4 decembrie 2021. Barbatul este izolat la domiciliu, iar starea sa…

- Inca opt decese din cauza coronavirusului au fost inregistrate in județul Gorj in ultimele 24 de ore. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 664 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata; 14541 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 13401 persoane vindecate,…