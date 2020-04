Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul de 76 de ani care a decedat in Prahova, infectat fiind cu noul coronavirus, a luat virusul de la fiica lui, care este asistenta medicala la Spitalul Obregia, potrivit unor surse. Barbatul era din Pitești, insa locuia in Ploiești. Fiica sa este asistenta medicala la Obregia…

- UPDATE Romania a ajuns la 400 de decese la persoane care au fost infectate cu coronavirus. Deces 393 Barbat, 72 ani din județul Botoșani. Internat in 23.03.2020 in Spitalul Județean de UrgențaBotoșani-Secția Neurologie pentru Accident vascular hemoragic.Recoltat pentru COVID-19 in data de 06.04.2020.Rezultat…

- 15 decese noi din cauza coronavirusului au fost anunțate marți de Grupul de Comunicare Strategica. Bilanțul total a ajuns marți la 346. Deces 332 Femeie, 42 ani din Ialomița; asistenta medicala in Spitalul Țandarei – Laborator; ulterior a fost mutata la Triaj. A avut contact cu cazul confirmat care…

- A fost inregistrat primul deces datorat COVID-19, in județul Alba. Pacientul suferea avea multiple comorbiditați. Este vorba de un barbat, 66 ani din județul Alba, internat in SJU Alba Iulia in 05.04.2020, secția Cardiologie, cu infarct miocardic acut recent, angina post infarct, cardiopatie ischemica,…

- Zece medici din județul Prahova au demisionat, in plina pandemie de coronavirus. Trei lucrau la ATI, conform phon.ro. Opt dintre aceste cadre medciale au plecat de la Spitalul din Campina, desemnat spital suport pentru pacienții infectați cu COVID -19. Ceilalți medici care au demisionat sunt de la spitalele…

- Spitalul Municipal Campina a fost desemnat spital suport pentru pacientii Covid19 pozitiv, dar si maternitate pentru pacientele cu diagnostic Covid19 pozitiv. Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti asigura functiunea de dializa, precum si cazurile grave si critice non-covid, conform unui Ordin al Minsitrului…