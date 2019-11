Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 18 ani a decedat in Belgia in urma unei insuficiente respiratorii atribuite de autoritati utilizarii tigaretelor electronice și a unui amestec de ingrediente nocive, informeaza Agerpres. Este primul deces din Europa atribuit țigarilor electronice, dupa ce in SUA cateva zeci de…

- Bilantul deceselor in urma unei misterioase afectiuni pulmonare asociate cu utilizarea tigaretelor electronice (practica denumita „vaping”) a urcat la 39 de victime in Statele Unite, a anuntat Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din aceasta tara (CDC), potrivit DPA, preluata de Agerpres.…

- Sherie Canada, o femeie din Abilene, statul Texas, din SUA, mama a trei copii a inceput sa utilizeze țigarile electronice in urma cu trei ani, considerandu-le un susbstitut sigur la țigarile clasice. Timp de trei ani, ea a vapat neintrerupt. In iunie, Sherie a inceput sa țușeasca din ce in ce mai mult,…

- O a treia persoana a murit în Statele Unite dupa ce a dezvoltat o boala respiratorie grava din cauza țigarilor electronice, au raportat vineri autoritațile sanitare din statul american Indiana, potrivit AFP.Sute de utilizatori ai acestor dispozitive, în special consumatori ai rezervelor…

- O persoana a murit, in statul american Illinois, in contextul valului de afectiuni pulmonare asociate consumului de tigarete electronice, au anuntat oficiali din domeniul Sanatatii din SUA, citati de DPA, transmite Agerpres.

- Agentia pentru sanatate din statul Illinois a precizat ca victima, al carei nume nu a fost precizat, avea intre 17 si 38 de ani. Informatia vine pe fondul unul val de boli pulmonare pe care autoritatile sanitare il pun pe seama folosirii de tigari electronice. Tigarile electronice expun utilizatorii…