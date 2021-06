Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) din Romania a anunțat ca joi a fost inregistrat primul deces al unui pacient cu COVID-19 infectat cu tulpina indiana a coronavirusului, scrie agerpres.ro. Conform datelor publicate de INSP, pina la data de 20 iunie au fost confirmate 44 de cazuri de infectari…

