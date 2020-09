Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 8 ani, infectat cu coronavirus, a ajuns la Terapie Intensiva. Este primul astfel caz in Romania, de la debutul pandemiei. Informația apare in contextul in care azi a fost inregistat cel mai mare numar de cazuri COVID de la debutul pandemiei, 1713.

- Romania are peste 72.200 de cazuri de COVID-19 de la debutul pandemiei România are peste 72.200 de cazuri de COVID-19 confirmate de la debutul pandemiei. Ieri, autoritatile au anuntat 1.041 de îmbolnaviri din aproape 21.300 de teste, ceea ce înseamna ca 4,7% dintre teste au fost…

- Florin Filimon locuieste in orasul spaniol Zaragoza. Recent a trecut printr-o experienta crunta dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Culmea e ca a adus virusul din Romania, scrie Digi24.roRomanul a stat internat in spital din martie pana la sfarșitul lunii mai. A avut plamanii foarte afectați,…

- Cazuri noi in ultimele 14 zile Infogram O treime din totalul pacienților din Romania s-au infectat doar in ultimele 14 zile, iar impactul crizei de COVID-19 crește alarmant in mai multe județe din țara, conform datelor oficiale analizate de G4Media. Daca de la inceputul pandemiei au fost raportate 45.902…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 698 de cazuri noi de COVID-19 in Romania. Este cea mai mare cifra de la debutul pandemiei. Numarul total de cazuri trece astfel de 32.000. De asemenea, de la ultimul bilanț au fost confirmate 24 de decese, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In ultimele…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat sambata ca au fost confirmate 698 de cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, astfel ca totalul a ajuns la 32.079. De asemenea, 24 de persoane au decedat, bilantul deceselor ridicandu-se la 1.871.

- La Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia, de la inceputul evolutiei pandemiei si pana in prezent, s-au vindecat de COVID-19, boala cauzata de infectarea cu noul coronavirus SARS-CoV-2, un numar de 108 pacienti.

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 26.970 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.141 au fost externate. 1.651 persoane diagnosticate cu COVID-19 au decedat.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va prezenta bilanțul actualizat al…