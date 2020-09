Stiri pe aceeasi tema

- Primul copil din Romania confirmat cu noul coronavirus care a ajuns in urma cu cateva zile la Terapie Intensiva este mai bine. Acesta va fi transferat in secția de pneumologie. Anunțul a fost facut de Nelu Tataru, ministrul Sanatații la Digi24.„Are o stare generala buna, nu mai are un necesar de oxigen,…

- Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC) din Romania ii solicita ministrului Sanatații, Nelu Tataru, sa mearga la discuții pentru a fi gasite soluții pentru toți pacienții din Romania, care acum nu au acces la serviciile medicale. ”Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni…

- Minorul a ajuns in urma cu o saptamana la Unitatea de Primiri Urgente a spitalului din Buzau cu dureri de cap si febra. Parintii sai sunt de asemena infectati cu virusul SARS – CoV – 2. I-a fost facut testul COVID, dar rezultatul a iesit negativ, iar medicii l-au suspectat de meningo-encefalita si l-au…

- Un baiat in varsta de opt ani, diagnosticat cu COVID-19, este internat in stare grava pe Terapie Intensiva. Este primul copil din Romania aflat in stare grava, dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus.

- Un baiat in varsta de opt ani, diagnosticat cu COVID-19, este internat in stare grava in Secția de Terapie Intensiva a Spitalului Gomoiu din București. Este primul copil din Romania aflat in stare grava,...

- Guvernul Italiei a decis, pentru prima data de la redeschiderea frontierelor in iulie, suspendarea liberei circulatii pentru doua tari membre ale Uniunii Europene, Romania si Bulgaria, mentinand insa accesul pentru unii cetateni extracomunitari, noteaza cotidianul Corriere della Sera."Coronavirus,…

- Un numar de 54 de cazuri noi de COVID-19 au fost raportate, in ultimele 24 de ore, in judetul Prahova, un nou focar fiind depistat la o fabrica din judet care a si fost inchisa. Potrivit buletinului de presa emis, vineri, de Prefectura Prahova, de la inceputul epidemiei si pana in prezent, la nivelul…