Regele Charles al III-lea nu va participa la COP27, care va avea loc in noiembrie in Egipt, a confirmat duminica Palatul Buckingham, dupa ce presa a dezvaluit „obiecția” premierului britanic Liz Truss fața de participarea monarhului la summitul privind clima. Noul monarh britanic, care s-a angajat de mult timp in acțiuni pentru protecția planetei, intenționa […] The post Primul conflict intre Charles al III-lea și premierul britanic. Liz Truss il lasa pe monarh fara jucaria climatica first appeared on Ziarul National .