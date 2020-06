Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Timișoara pregatește primul concert din pandemia de coronavirus. In Piața Libertați va concerta trupa Cargo, iar participanții vor trebui sa respecte cateva reguli stricte: vor purta maști și vor sta pe scaune care vor fi puse la doi metri unul de altul. Iar la intrare li se va masura și temperatura.

- Primarul orașului Timișoara, Nicolae Robu, a anunțat ca vrea sa organizeze weekendul urmator un concert cu trei trupe in centrul orașului, cu respectarea regulilor impuse de autoritațile naționale. La concert ar urma sa participe 500 de spectatori, care vor sta pe scaune. „Vreau ca saptamana viitoare…

- Rafturile unor mari magazine din Timișoara s-au golit, astazi. Numeroși locuitori au luat cu asalt supermarketurile, impinși de veștile, unele neadevarate, despre raspandirea coronavirusului și despre reacția autoritațile. Astfel, rafturile pe care se aflau produse precum faina, ulei, zahar, conserve,…