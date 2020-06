Primul concert în aer liber din pandemie, în România. Când și unde va avea loc Va era dor de un concert in aer liber? Ei bine, avem o veste buna. La sfarșitul acestei saptamani, mai precis sambata, 6 iunie, la Timișoara va avea loc primul concert, din perioada de pandemie, in Piața Libertații. Pe scena va urca trupa Cargo, iar in deschidere va canta o trupa de artiști locali, potrivit stiri.tvr.ro . Acest concert se vrea un pas spre revenirea la normalitate și totul se va face cu respectarea regulilor de protecție. Citește gratuit ediția de iunie a revistei Unica. O gasești AICI . In piața vor fi amplasate 500 de scaune care se vor afla la doi metri intre ele. Intreaga… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea timisoreana a decis si ultimele detalii legate de concertul premiera, cu spectatori cu masti, in care va canta Cargo. Pentru acest eveniment se inchide total circulatia in piata, tramvaiele nu vorm mai opri in statiile din zona, iar obtinerea biletelor se va face gratuit pe internet.…

- Primul concert din Romania de dupa perioada de urgenta, asa cum il numeste primarul Timisoarei, va avea loc de la ora 19, in cursul zilei de sambata, in Piata Libertatii. Conditiile de acces si de vizionare sunt acum clar stabilite si presupun limitari drastice, facand din eveniment un fel de intalnire…

- Cargo, una dintre cele mai iubite trupe rock din Romania, a anuntat primul concert in aer liber dupa iesirea din starea de urgenta si apoi de alerta cu care s-a confruntat tara noastra in ultimele doua luni, din cauza pandemiei Covid-19. Astfel, fanii trupei sunt asteptati sambata, 6 Iunie, la Timisoara,…

- Primul concert de la Timișoara dupa ridicarea restricțiilor va avea loc sambata, 6 iunie, in Piața Libertații, unde va concerta trupa Cargo. Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, spune ca, potrivit regulilor, vor participa cel mult 500 de spectatori, care vor avea locuri pe scaune.

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a anuntat ca in centrul orasului va fi organizat, in week-end-ul viitor, un concert in aer liber, cu respectarea tuturor recomandarilor venite de la autoritatile centrale. Concertul va fi sustinut in Piata Libertatii, iar pe scena sunt invitate sa cante…

- Adrian Perjovschi, unul dintre cei mai cautați și respectați hair-styliști din Romania, a creat un adevarat protocol de reguli și proceduri de lucru pentru a proteja clientele și personalul saloanelor de infrumusețare care-și vor redeschide porțile din 15 mai. Sute de telefoane primite pentru programari,…

- Intreaga țara se afla in alerta de coronavirus. Președintele Klaus Iohannis a anunțat deja ca va decreta Starea de urgența și in acest caz autoritațile vor avea puteri sporite și instrumente utile și eficiente pentru intervenții.Vezi și: Se anunța masuri de mana forte: Vor fi niste ordine…

- Forumul Judecatorilor din Romania solicita Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției și tuturor instanțelor judecatorești sa adopte urgent, potrivit competențelor lor, masuri pentru prevenirea raspandirii infecțiilor ... The post Judecatorii solicita masuri de protecție impotriva…