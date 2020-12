Cred în libera exprimare, în dreptul la opinie

Cum eu am început să scriu în presă de mult, pe timpul cenzurii comuniste, sentimentul de libertate pe care l-am avut când am început să public în „Deșteptarea" a fost unul extraordinar. Am avut senzația că, în sfârșit, pot să mă descarc, să fiu eu cea adevărată, să-mi aleg temele, subiectele, să scriu…