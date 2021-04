Autoritatile din judetul Hunedoara vor deschide, in premiera, primul centru de vaccinare in care populatia va putea fi imunizata direct in masina, in parcarea unui mall din municipiul Deva. Circuitele si spatiile necesare urmeaza sa fie amenajate pe patru fluxuri de lucru. “Este o idee la care lucram de mai multe saptamani. Am primit acceptul pentru […] The post Primul centru din Romania unde te poti vaccina direct in mașina, deschis la Deva appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .