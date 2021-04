Stiri pe aceeasi tema

- Alin Tișe descrie situația din Timiș ca fiind o „bataie de joc” și se declara de acord cu Alin Nica, președintele CJ Timiș, care s-a opus prelungirii carantinei în municipiul Timișoara. Tișe considera ca autoritațile centrale…

- Rata de infectare noul coronavirus este in continua creștere la Timișoara, asta deși orașul a intrat in carantina in urma cu zece zile. Rata de incidența a ajuns, joi, la 8,12 la mia de locuitori, se arata in cel mai recent bilanț al autoritaților, potrivit ziarului local Tion. Timișoara a intrat in…

- Presiunea asupra spitalelor a revenit, in Timisoara Autoritatile au raportat ieri 3.337 de cazuri noicontaminari cu SARS-CoV-2, dupa efectuarea a peste 34.000 de teste. Au fost raportate 73 de decese asociate COVID-19, mai mult de 7.500 de pacienti sunt internati în unitatile sanitare…

- Acuzații grave din partea asociațiilor care se ocupa de ajutorarea migranților, la Timișoara. Reprezentanții acestora susțin ca au documentat mai multe cazuri de abuzuri din partea polițiștilor locali și de frontiera. Migranții acuza ca sunt batuți, le sunt sparte telefoanele, iar in unele cazuri nu…

- Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu a spus ca pâna în 2024 se vor face spitale regionale la Cluj, Craiova și Iași. De asemenea, el a spus ca trebuie constuite spitale și la București, Timișoara și Brașov. „Pâna în…

- Ministerul Sanatatii transforma spitalele din Bumbesti-Jiu si Rovinari in camine de batrani si comaseaza spitalul din Dobrita cu Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu. Listele cu unitatile sanitare propuse pentru comasare postate pe site-ul Mini...

- Autoritatile din judetul Botosani au fost nevoite sa imprumute aproximativ 15.000 de seringi din judetele Iasi si Suceava, dupa ce centrele de vaccinare anti-COVID din judet au ramas fara aceste materiale sanitare, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, prefectul Dan Nechifor. Potrivit acestuia,…

- 95.940 doze de vaccin de la Pfizer BioNTech au sosit marți, 26 ianuarie, in Romania, pe cale aeriana. Cele mai multe au fost distribuite catre Centrul Regional de Distribuție din Timișoara, care a primit 24.570 de doze.