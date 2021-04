Stiri pe aceeasi tema

- Se intampla si la Bucuresti, dupa ce alte orase din tara au dat tonul. Primul centru de vaccinare anti-COVID de tip drive-through din Capitala va fi deschis joi, in Piața Constituției, și va funcționa zilnic, intre orele 8.00-20.00. Va fi folosit vaccinul Pfizer, iar cei care vor sa se vaccineze vor…

- Primul centru de tip drive-through din Capitala, amenajat in parcarea de la Piața Constituției se va deschide joi. Persoanele care doresc sa vina cu mașina la acest centru pentru a se vaccina nu au...

- Consilierii municipali vor decide in sedinta de marti, de la ora 10:00, daca vor da unda verde pentru deschiderea unui centru de vaccinare anti-COVID drive-through in Piata Constitutiei, informeaza Agerpres . Centrul drive-through din Piata Constitutiei ar cuprinde patru puncte de vaccinare, potrivit…

- Al doilea centru de vaccinare drive-through din țara, deschis 7 zile din 7, este, de luni, la Cluj-Napoca, in parcarea Salii Sporturilor „Horia Demian”. Oricine poate primi vaccinul produs de Pfizer, fara sa fie nevoie de programare, arata Mediafax. Autoritațile locale au deschis, luni, la…

- Centrul de vaccinare ”drive-through” de la Sala Sporturilor ”Horia Demian” s-a deschis, de la ora 13.00, iar vaccinarea cu Pfizer a inceput. Centrul de vaccinare ”drive through” este funcțional zilnic, de luni pana duminica, in intervalul orar 8:00 - 20:00. Inca de la ora 13.00 a fost coada…

- Centrul de vaccinare ”drive-through” de la Sala Sporturilor ”Horia Demian” este deschis de luni, 26 aprilie, iar vaccinarea se face direct din mașina, fara programare, cu vaccin Pfizer. Centrul de vaccinare ”drive through” se va deschide de la ora 13.00, in parcarea Salii Sporturilor ”Horia Demian și…

- Centrul de vaccinare drive-through, de pe platoul Salii Sporturilor Horia Demian devine operațional de luni, 26 Aprilie, ora 13. Vaccinarea se face direct din masina, fara programare, cu vaccin Pfizer.

- Premierul Florin Cițu a anunțat in timpul unei vizite la Cluj ca mai multe dintre centrele de imunizare anti-COVID cu AstraZeneca vor fi transformate in centre Pfizer și astfel campania de vaccinare se va accelera. In plus, pentru serul produs de Pfizer, vor exista și centre de tip drive-thru, potrivit…