- „In centrul de vaccinare drive-through, persoanele care doresc sa se imunizeze se pot prezenta doar cu actul de identitate si chestionarul de triaj, care poate fi completat anterior prezentarii la vaccinare. Documentul poate fi accesat pe site-ul RoVaccinare, la adresa https://vaccinare-covid.gov.ro/chestionar-triaj-vaccinare-adulti/.…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat luni, la Digi 24, ca vor fi deschise centre drive-through de vaccinare impotriva COVID-19, informeaza Agerpres . Alin Stoica a anunțat ca primul centru drive-through din București se va deschide, probabil, in Sectorul 6. „Se discuta pentru deschiderea de noi…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anuntat luni ca vor fi deschise centre drive-through de vaccinare impotriva COVID-19. "Se discuta pentru deschiderea de noi centre si - cum a anuntat si CNCAV - se va face un maraton de vaccinare in perioada 7-9 si vom deschide si drive-through-uri. Avem…

- Romanii au luat cu asalt primul centru de vaccinare tip drive-thru deschis la Deva La Deva, in judetul Hunedoara, s-a deschis, in cursul zilei de sambata, un centru de vaccinare tip drive-thru. Centrul de vaccinare drive-thru, de la Deva, este deschis zilnic intre orele 10.00 si 19.00. Sute de persoane…

- Un centru de vaccinare drive-through va fi deschis incepand de saptamana viitoare la Sala Sporturilor din Cluj-Napoca, transmite Mediafax. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Cluj, centrul de vaccinare drive-through va oferi maxima accesibilitate la vaccin. Mecanismul va fi foarte ușor, din mașina…

- Premierul Florin Cițu a anunțat in timpul unei vizite la Cluj ca mai multe dintre centrele de imunizare anti-COVID cu AstraZeneca vor fi transformate in centre Pfizer și astfel campania de vaccinare se va accelera. In plus, pentru serul produs de Pfizer, vor exista și centre de tip drive-thru, potrivit…

- Maia Morgenstern, o actrița care a devenit parte a conștiinței culturale naționale, a fost amenințata cu moartea. Daca ar fi sa facem un sondaj privind masura in care noi, cetațenii, am luat in serios amenințarea cu pricina, ma tem ca majoritatea va considera ca n-a fost decat un exercițiu de retorica…

- Autoritatile care se ocupa de campania de vaccinare au dat-o in bara. De ce? Din cauza ca 69 de copii au fost imunizati cu serul gresit! Dupa cum se stie, in Romania, se pot vaccina adolescentii care au implinit 16 ani. 303 adolescenți cu varsta intre 16-18 ani au fost imunizați in Romania, in ultima…