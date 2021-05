Primul centru din Capitala unde vor putea fi imunizați și copii cu varsta intre 12 – 15 ani va fi amenajat in parcul Lumea Copiilor (zona rotonda) si va avea doua puncte de imunizare. Inițiativa aparține Primariei Sectorului 4 iar la noul punct vor putea fi imunizati cu serul produs de Pfizer-BionTech si minorii cu varste cuprinse intre 12-15 ani.„Vaccinarea efectiva a copiilor va debuta in momentul in care autoritatile nationale vor emite toate instructiunile necesare. Din acel moment, centrul mobil va fi deschis zilnic, in intervalul orar 8 – 20, timp in care minorii cu varste cuprinse intre…