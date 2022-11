Primul centru acreditat special pentru transplant hepatic pentru copii

Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu deschiderea noului Centru, zece copii aflați pe lista de așteptare au șansa de a fi operați in perioada urmatoare, cu organ prelevat de la parinți sau rudele apropiate. Prelevarea se va realiza la Institutul Fundeni, iar transplantul, la Grigore Alexandrescu. Astazi a fost inaugurat primul…

- A fost deschis primul centru de transplant hepatic pediatric din Romania la Spitalul de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, iar zece copii din toata tara se afla pe lista de asteptare. Donatorii sunt parintii copiilor, iar prelevarea segmentului de ficat de la adult va avea loc la Spitalul…

- A fost deschis primul centru de transplant hepatic pediatric din Romania la Spitalul de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”, iar zece copii din toata tara se afla pe lista de asteptare. Donatorii sunt parintii copiilor, iar prelevarea segmentului de ficat de la adult va avea loc la Spitalul…

- Luc Dardenne, Arnaud Desplechin and Stephane Brize are the filmmakers honored at the 13th edition of "Les Films de Cannes r Bucarest" by the screening of their newest movies, as well as of other landmark titles from their careers in three really special retrospectives, the organizers said in a release.…

- Peste 14% dintre generațiile elevi de pana care au ajuns in clasa a VIII-a, in ultimii 10 ani – perioada 2010-2020 – au abandonat școala, potrivit rapoartelor anuale privind starea invațamantului, ale Ministerului Educației. Inseamna peste 323.600 de elevi. Este echivalentul populației unui oraș cat…

- Potrivit documentului, valoarea totala a contractului este de 441.533,41 de lei fara TVA, suma echivaland cu peste 89.000 de euro, la cursul actual. In Sectiunea Document puteti consulta contractul incheiat intre UZPR si Primaria Constanta. Primaria Constanta a publicat contractul incheiat cu Uniunea…

- 40 de copii de la clubul de fotbal Sticla Arieșul Turda vor fi prezenți in aceasta seara pe Cluj Arena, unde se va disputa meciul de fotbal dintre Romania și Spania, la nivelul reprezentativelor Under 21. ”Vineri 23 septembrie, incepand cu ora 18.00, juniorii ACS STICLA ARIESUL TURDA (40 de persoane/doua…

- Licitatia pentru terenul de 1,5 hectare va avea loc la Casa Patrata Licitatia pentru concesionarea unei suprafete de 1,54 hectare la Aeroportul Iasi a fost fixata pentru 29 septembrie, la sediul Consiliului Judetean. Potrivit unei hotarari adoptate in prima sedinta a plenului CJ din acest an, pe terenul…