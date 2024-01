Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati, in varsta de 25 si respectiv 30 de ani, sunt suspectati de uciderea atletului ugandez Benjamin Kiplagat saptamana trecuta, in Kenya, și au fost plasati in detentie, marti, pentru 21 de zile. Poliția spune ca sunt „infractori cunoscuti care terorizau populatia”, transmite News.ro.

- Potrivit reprezentantilor Politiei judetene Bacau, incidentele violente, in urma carora a fost deschis un dosar penal pentru tentativa de omor, au avut loc in urma cu zece zile.”La data de 17 decembrie a.c., Politia orasului Darmanesti a fost sesizata de un barbat de 36 de ani despre faptul ca mai multe…

- Inspecția Judiciara s-a autosesizat in legatura cu cazul judecatoarei implicata in dosarul crimei din Sibiu, acolo unde Adrian Kreiner a fost ucis. Magistrata implicata in dosar a starnit controverse dupa ce a dat un termen pentru emiterea mandatelor de arestare abia pentru miercuri, in timp ce Poliția…

- Melinda, fata de 13 ani, gasita abia la sase zile dupa ce a fugit de acasa scria intr-un jurnal secret despre certurile cu parintii, dar si informatii socante despre droguri si intalniri cu diversi barbati.

- Patru barbati au fost pusi sub acuzare pentru furtul unei toalete din aur de 18 carate dintr-un palat din Anglia, unde era pastrata ca exponat de arta inaintea unui jaf care a avut loc in 2019, au anuntat luni procurorii britanici, potrivit Reuters. Acea toaleta complet functionala, in valoare de 4,8…

- Tragedia de la Bahmut. Oamenii legii examineaza mai multe versiuni a decesului fetiței de 4 ani, gasita fara suflare intr-un canal de scurgere, din localitatea Cornești. Totodata, responsabilii de la IGP afirma ca urmeaza expertiza medico-legala ca sa arate care a fost cauza exacta

- „Am primit demisia managerului Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Braila, un gest pe care l-am cerut si care era absolut necesar. Voi demara procedurile care se impun, insa doar dupa consultarea Consiliului de Administratie. In acelasi timp, astept si din partea brailenilor sugestii cu privire la…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a inceput modernizarea procesului de contractare și decontare a serviciilor medicale. Au fost constituite doua comitete de lucru pentru a elabora noile proceduri. Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a demarat un proces de „optimizare și modernizare…