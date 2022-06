Primul caz de variola maimuței diagnosticat în România Primul caz de variola maimuței a fost diagnosticat, luni, in Romania la un barbat in varsta de 26 de ani din București, anunța Ministerul Sanatații. Primul roman diagnosticat cu variola maimuței este un barbat in varsta de 26 de ani, din București. „Acesta a fost diagnosticat in cursul zilei de astazi (luni – n.r.) in […] Articolul Primul caz de variola maimuței diagnosticat in Romania a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

