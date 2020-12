Stiri pe aceeasi tema

- Ucigasul unei fetite de noua ani, a carei rapire si moarte in 1984 au zguduit Canada si au condus la condamnarea unei persoane nevinovate, a fost identificat 36 de ani mai tarziu cu ajutorul unei probe ADN, a anuntat joi politia din Toronto, relateaza AFP.

- Un accident care se putea solda cu urmari grave a avut loc astazi, 13 octombrie, in Gelu și Madaras. O mașina in care se aflau o femeie și fiul ei de 13 ani a ajuns in șanț. Din primele investigatii rezulta ca femeia a pierdut controlul volanului, ajungand in șanț. Din fericire nu au fost […]

- Familia Furcelea, din comuna prahoveana Aricestii Rahtivani, a asteptat sase ani si opt luni sa i se faca dreptate dupa ce Marian, mezinul familiei, a murit din cauza unei sonde a OMV. Compania petroliera a fost incriminata pentru ucidere din culpa, iar in timpul procesului judecatorii au luat cu „copy-paste”…

- Un copil de doar 3 ani, din București, are nevoie de cel mai scump medicament din lume, pentru a putea sa duca o viața normala. Micuțul sufera de o boala genetica rara, pentru care exista un singur tratament, care costa peste 2 milioane de dolari. Disperați, parinții au recurs la ajutorul oamenilor,…

- Un accident a avut loc in aceasta seara (azi, 7 octombrie), pe trecerea de pietoni de pe B-dul Octavian Goga din Satu Mare, situata in fata bisericii din Cartierul Soarelui. Un adolescent a fost lovit pe trecerea de pietoni de o mașina. Din fericire, acesta nu a suferit leziuni grave. La fata locului…

- Un medic s-a ales cu o pedeapsa din partea judecatorilor ieșeni. Ștefan Ionița este acuzat de procurori ca a refuzat sa ii fie luate probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Dupa ce a primit pedeapsa, medicul a contestat sentința la Curtea de Apel Iași Sentința-bomba a judecatorilor ieșeni! Magistrații…

- Echipa ”[email protected] in sate” lanseaza o noua provocare pentru copiii din satele vrancene: Concursul de creatie literara ”Prietenii lui Cartila (ne) scriu”, derulat in perioada 1– 15 octombrie 2020.