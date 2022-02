Autoritațile sanitare din Malawi au declarat un focar de poliomielita dupa ce un caz a fost depistat la un copil de virsta mica, in capitala Lilongwe. Este primul caz de poliomielita salbatica din Africa din ultimii cinci ani, a transmis Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Analizele de laborator au aratat ca tulpina detectata in Malawi are legatura cu una care este prezenta inca in Pakistan