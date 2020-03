Primul caz de infecție cu noul coronavirus confirmat la Buzău Testele in cazul femeii de 73 de ani care a ajuns duminica seara la Spitalul Județean de Urgența (SJU) au ieșit pozitive, pacienta fiind transferata la Institutul Matei Balș. Inevitabilul s-a produs, iar noul coronavirus a ajuns și la Buzau, ieri seara fiind confirmat oficial primul caz de infectare. Este vorba de o […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

