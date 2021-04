Stiri pe aceeasi tema

- Un prim caz de tulpina indiana a COVID-19, responsabila pentru un focar epidemic in India, a fost depistat in Elvetia, au anuntat sambata autoritatile sanitare din aceasta tara, transmite AFP. ”Primul caz de tulpina indiana a COVID-19 a fost detectat in Elvetia”, a anuntat Oficiul federal elvetian pentru…

- Guvernul britanic a interzis intrarea in Regatul Unit a persoanelor care vin din India din cauza unei agravari a pandemiei in aceasta tara. Este permis doar accesul rezidentilor britanici, care vor trebui sa plateasca pentru carantina la hotel, relateaza AFP.

- Incepand de luni, in Elveția vor fi din nou posibile organizarile de evenimente cu public, activitațile sportive și culturale, iar restaurantele iși vor putea redeschide terasele. Anunțul a fost facut de Consiliu Federal intr-un comunicat de presa, iar intenția e de a ajuta economia celor mai afectate…

- Managerul Institutului „Marius Nasta” din București, Beatrice Mahler, a declarat la Digi24, dupa ce s-au inregistrat primele doua cazuri de pacienți romani infectați cu tulpina sud-africana a coronavirusului, ca mutația ar putea pune probleme inclusiv celor au trecut prin varianta 'clasica' a COVID.…

