- Israelul a identificat pe teritoriul sau un prim caz al subvariantei Delta a coronavirusului, care circula deja in mai multe tari europene, a anuntat Ministerul Sanatatii, citat miercuri de AFP. „Varianta AY4.2, care a fost descoperita in mai multe tari europene, a fost identificata in Israel”, a declarat…

- Țincu a explicat ca, pentru a fi eficienta, imunitatea colectiva trebuie atinsa in cateva luni, pentru a nu permite transmiterea accelerata a virusului, respectiv posibilitatea apariției unor noi mutații.”Daca se va ajunge la acea imunitate colectiva in doi ani si jumatate, ea ea este inutila. Pentru…

- Spania va propune administrarea unei doze suplimentare de vaccin anti-COVID-19 anumitor persoane imunodeprimate, dar a respins, pentru moment, generalizarea unei astfel de masuri la nivelul intregii populatii, au anuntat marti autoritatile sanitare din aceasta tara, relateaza AFP. Sunt vizate „anumite…

- La mai putin de o luna de la debutul campaniei de administrare a unei a treia doze de vaccin pentru Covid-19, in Israel au aparut primele semne ale impactului acesteia asupra ratei de infectare si a formelor grave de imbolnavire cauzate de varianta Delta a coronavirusului, informeaza Reuters. Primul…