Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al cazurilor de infectii din Italia, tara cea mai afectata de virus din Europa, a ajuns la 2.036, in crestere de la un numar de 1.694 de cazuri inregistrat duminica. Seful agentiei a declarat ca dintre persoanele infectati initial, 149 s-au vindecat. Contagiunea a iesit la iveala in urma…

- Bilantul epidemiei de coronavirus (Covid-19) a depasit luni pragul de 3.000 de decese la nivel mondial si continua sa aiba consecinte grave in intreaga lume, in special in Italia si Coreea de Sud, unde numarul de noi cazuri a inregistrat o crestere fulminanta, relateaza AFP. In China, unde…

- Autoritațile italiene au anunțat ca numarul cazurilor de infecție cu noul virus Covid-19 a crescut la 400 în peninsula, informeaza BBC, citat de Mediafax.În ultimele 24 de ore, cazurile de infecție cu noul coronavirus au crescut cu 25% în Italia. De asemenea, multe…

- Bilantul cazurilor de infectare cu noul coronavirus in Italia a ajuns miercuri la 357 de imbolnaviri, dintre care patru sunt copii. Pana acum, 11 persoane au murit, iar o persoana s-a vindecat. Cele mai multe cazuri confirmate sunt in Lombardia, unde numarul lor a ajuns la 259, Veneto cu 59 de cazuri,…

- Un barbat in varsta de 70 de ani este prima persoana diagnosticata cu noul coronavirus Covid-19 in Elveția, a anunțat, marți, Biroul Federal pentru Sanatate Publica (FOPH) al țarii, scrie CNN.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, Episodul 6: 'Nu mai sunati, nu mai interveniti in niciun…

- Avand in vedere actualul context epidemiologic, Ministerul Educatiei si Cercetarii face urmatoarele precizari: Universitatea de Vest "Vasile Goldis" din Arad a decis suspendarea cursurilor in perioada 24 februarie - 08 martie. Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara a luat…

- Consilierul regional din Lombardia a declarat reporterilor ca victima este o femeie in varsta din orașul Crema, la est de Milano, care suferea totodata de cancer. Alte doua persoane varstnice din nordul Italiei au murit in decursul a 48 de ore. Numarul persoanelor infectate a ajuns la 132 In…

- Numarul cazurilor de persoane infectate cu coronavirus in Italia a ajuns la 132. Sunt 89 persoane pozitive in Lombardia, 24 in Veneto, 9 in Emilia Romagna, 6 in Piemonte și 2 in Lazio. In timp ce bilanțul mondial al Coronavirus crește la 2.461 de victime, Italia se confrunta cu prima urgența reala legata…