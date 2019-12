Primul caz de gripă sezonieră în Republica Moldova: Pacienta este internată în Chișinău CHIȘINAU, 2 dec – Sputnik. In Republica Moldova a fost inregistrat primul caz de gripa sezoniera. O femeie din Chișinau a contractat virusul gripal, fiind spitalizata pe 27 noiembrie, iar diagnosticul a fost confirmat in laborator pe 29 noiembrie. © Sputnik / Игорь ЗарембоPrin ce se deosebește gripa de raceala: Ce trebuie sa știm despre virusul fatal In prezent, femeia se afla internata pentru tratament la Spitalul de boli infecțioase „Toma Ciorba” din Chișinau. Starea ei de sanatate este de „gravitate medie”. Informația a fost anunțata in ședința de luni, 2 decembrie, a Primariei… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 29 nov - Sputnik. Demisia lui Rosian Vasiloi a fost aprobata de Ministrul Afacerilor Interne, Pavel Voicu. Informația a fost confirmata pentru Sputnik de ofițerul de presa al MAI, Alina Zbanca.Amintim ca șeful Poliției de Frontiera, Rosian Vasiloi, și-a depus ieri raportul de activitate…

- CHIȘINAU, 25 nov - Sputnik. Primarul Chișinaului a decis astazi sa elibereze din funcție toți pretorii și vicepretorii și sa-i reangajeze pentru o perioada de proba de doar 3 luni. In acest timp, Ion Ceban intenționeaza sa analizeze activitatea acestora, iar la expirarea celor trei luni in funcții…

- Potrivit CEC, 123 de mii 807 alegatori au votat pentru candidatul socialist, iar 112 mii 513 persoane au votat pentru candidatul blocului ACUM. © Sputnik / Miroslav Rotari Cine este acum primarul Chișinaului, dupa ce mandatul lui Talmaci a expirat Vedeți in infograficul Sputnik cum au votat…

- CHIȘINAU, 3 nov - sputnik. In Republica Moldova s-a desfașurat astazi turul doi al alegerilor locale generale. Ion Ceban sau Andrei Nastase? Cine dintre ei a fost mai convingator in campania electorala, dar și cum explica experții alegerea locuitorilor Capitalei, aflam de la sociologul Ion…

- In acest an, prezența la vot in Capitala s-a dovedit a fi mai proasta decat in general pe țara – doar 36 la suta, in cifre absolute asta fiind 229 de mii 635 de alegatori. Reporterii Sputnik Moldova au mers in centrul Capitalei, acolo unde le-au adresat cateva intrebari chișinauienilor:…

- Candidatul PSRM la postul de primar al Capitalei, Ion Ceban, și-a exercitat dreptul la vot in cadrul alegerilor generale locale. El le-a spus jurnaliștilor ca ar vrea ca toți cetațenii sa se poata bucura de orașul nostru. „Am votat pentru ca orașul Chișinau sa se dezvolte și sa devina un oraș…

- CHIȘINAU, 20 sept - Sputnik. Fostul primar interimar general Nistor Grozavu este audiat in aceste clipe de catre procurori. Informația a fost confirmata pentru Sputnik Moldova de purtatorul de cuvant al Procuraturii Generale, Emil Gaitur. Acesta a precizat ca deocamdata nu este vorba de reținerea…