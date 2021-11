Stiri pe aceeasi tema

- Termenul de ridicare a voucherelor pentru cei care se vaccineaza cu schema completa a fost prelungit, miercuri, de la 60 de zile la 6 luni prin ordin al ministrului Sanatatii. Anterior, cei vaccinați puteau ridica tichetele de masa in termen de 60 de zile. Masura vine in contextul intarzierilor aparute…

- Ministerul Sanatatii a anuntat marti ca a distribuit o noua transa - 8.570 de flacoane - de Remdesivir în 94 de spitale din tara, care au în tratament pacienti infectati cu SARS-CoV-2. „Ministerul Sanatatii a distribuit o noua transa de Remdesivir în unitatile sanitare…

- Guvernul Republicii Moldova urmeaza sa aprobe astazi, in cadrul ședinței, proiectul de hotarire propus de Ministerul Sanatații privind indemnizația unica in marime de 16 mii lei pentru medicii vaccinați. La fel și acordarea indemnizației unice in marime de 100 mii lei pentru personalul implicat nemijlocit…

- Indemnizația unica de 16 miii de lei, oferita angajaților medicali infectați cu virusul Covid, va fi valabila doar pentru personalul vaccinat anti-Covid. Proiectul de lege a fost inaintat de Ministerul Sanatații pentru ședința de astazi a Guvernului.

- Ministerul Sanatatii din Singapore a raportat marti peste 3.400 de cazuri noi de contaminare cu noul coronavirus si noua decese, amandoua cifrele reprezentand recorduri pentru 24 de ore, relateaza dpa.

- Ministerul Educației a transmis chestionarul prin care parinții iși vor exprima intenția de vaccinare a copiilor la școala, dupa ce acesta a fost validat de Ministerul Sanatații... The post Cum arata chestionarul pentru vaccinare pe care trebuie sa il semneze parinții. De vineri va fi distribuit in…

- Ministerul Sanatatii a validat chestionarul de exprimare a intentiei de vaccinare in randul elevilor minori. Documentul urmeaza sa fie distruit in școli incepand de vineri, prin inspectoratele școlare, anunța reprezentanții din Educație.

- Persoanele vaccinate impotriva COVID-19 au risc de deces de 14 ori mai mic decat cele nevaccinate, risc de internare și spitalizare in ATI de 12 ori mai mic și risc de infectare de 10 ori mai mic – sunt rezultatele primului studiu privind eficiența vaccinului efectuat in Romania, prezentate astazi de…