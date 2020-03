Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica Alba a anunțat, miercuri seara, ca testele de coronavirus pentru trei persoane din Alba, inclusive un șofer de TIR intors recent din Italia ( detalii AICI ) sunt negative. La aceasta ora, la nivelul județului, 5 persoane sunt in carantina la un centru special amenajat iar…

- La nivelul judetului Dambovita, institutiile abilitate tin destul de bine sub control lupta cu coronavirusul prin masurile ce se impun, in conformitate cu recomandarile Organizației Mondiale a Sanatații. Conducerea Directiei de Sanatate Publica Dambovita ne-a marturist ca totul este sub control …

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, a transmis situatia actualizata, la aceasta ora, privind cazurile de infectare cu COVID 19 la nivelul judetului. Deocamdata, la Constanta nu a fost inregistrat niciun caz.De asemenea, 272 de persoane sunt izolate la domiciliu, in momentul de fata nicio…

- In județul Alba, sambata, 7 martie, se afla 360 de persoane in autoizolare și pe teritoriul județului nu exista nici un caz confirmat de coronavirus (COVID-19), au transmis reprezentanții DSP Alba. De asemenea, DSP a transmis intr-un comunicat de presa urmatoarele: ” Pana astazi, 7 martie, numarul…

- Un al doilea test cu rezultat negativ a fost inregistrat pentru femeia de 38 de ani diagnosticata cu coronavirus si internata la Timisoara. Pacienta s-a vindecat, insa ramane pentru moment internata in spital. Aceeasi situatie este si in cazul barbatului de 47 de ani, dupa ce in 12-a zi rezultatul era…

- Prefectul judetului Constanta, George Niculescu, a transmis duminica situatia actualizata la ora 16.00 pentru judetul Constanta.Astfel, potrivit informatiilor, cinci persoane se afla in carantina si 183 sunt izolate la domiciliu. ...

- Doua persoane din județul Prahova sunt suspectate de infectare cu coronavirus. In prezent, autoritațile așteapta rezultatil analizelor. Aici vorbim despre un barbat in varsta de 33 de ani și de o tanara de doar 19 ani. De precizat ca fata s-a aflat in perioada 21- 24 in Italia, dar avea simptome inainte…

- Ziarul Unirea DSP Alba: La nivelul județului Alba, 118 persoane se afla izolate la domiciliu, iar o persoana se afla in carantina. Nu exista niciun caz de infecție cu coronavirus in Romania DSP Alba: La nivelul județului Alba, 118 persoane se afla izolate la domiciliu, iar o persoana se afla in carantina.…