- Papa Francisc, care si-a anulat pentru prima data de la alegerea sa la conducerea Bisericii Catolice participarea la o traditionala reculegere spirituala, organizata alaturi de alti prelati din Curia in Ariccia, la sud de Roma, din cauza unei raceli, a fost testat negativ pentru coronavirus, a raportat…

- Purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni, a declarat ca nu comenteaza imediat asupra acestei informatii. „Din pacate, o raceala ma obliga sa nu particip in acest an la reculegerea de Postul Pastelui. Imi voi continua reculegerea aici", declarase papa Francisc. Liderul romano-catolic, in varsta…

- Un barbat de 71 de ani, cu resedinta in orasul italian Cattolica, recent intors din Romania, a fost diagnosticat, astazi, cu noul coronavirus de specialistii italieni. El este internat la spitalul din Rimini, din nord-vestul Italiei, dar starea sanatatii lui nu este grava. Barbatul a fost week-endul…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca, pana la acest moment, misiunea diplomatica și oficiile consulare romane din Italia nu au fost notificate de catre autoritați cu privire la vreun caz confirmat de infecție cu noul coronavirus printre cetațenii romani.„Pana la acest moment, misiunea…

- Autoritațile medicale din statul american California au anunțat recent ca au confirmat un nou caz de infecție cu noul coronavirus, al noualea in Statele Unite, relateaza site-ul agenției Reuters.O femeie din localitatea Santa Clara, in apropiere de San Francisco, este in carantina, iar familia…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, pana in prezent, testele medicale nu au confirmat infectia cu noul coronavirus la cetateanul roman din Italia despre care a relatat vineri mass-media. "Ambasada Romaniei in Republica Italiana a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile…