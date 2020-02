Stiri pe aceeasi tema

- Strategia ptr gestionarea situatiei create de noul coronavirus aprobata În România, nu exista niciun caz de coronovirus confirmat, iar autoritatile fac apel la cetateni sa nu intre în panica si sa se informeze doar din surse oficiale. Pentru a pune la punct un plan…

- In cadrul unei conferinte de presa la sediul MAI, el a anuntat, de asemenea, ca a avut loc o videoconferinta la care au participat toate comitetele judetene pentru situatii de urgenta."In urma discutiilor, am decis si am votat cu unanimitate de voturi cateva articole importante care fac parte din aceasta…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni seara, ca toate persoanele care sosesc din cele 11 comune din Italia afectate de coronavirus vor fi puse in carantina, iar la nivelul Ministerului Sanatatii va...

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a prezentat, luni seara, intr-o conferința de presa, alaturi de ministrul Sanatații, Victor Costache, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, și șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, masurile luate in contextul amenințarii cu extinderea…

- Victor Costache, ministrul Sanatatii, subliniaza ca nu exista inregistrat niciun caz de coronavirus in Romania si exista 3.500 de locuri suplimentare in centrele de carantina.Epidemia de coronavirus care a cuprins Italia a pus in alerta si autoritatile din Romania. Ministrul Sanatații, Victor Costache,…

- Marcel Vela a anunțat ca va lucra impreuna cu Ministrul Sanatații."Maine va avea loc ședința pregatitoare și vom vrea ca și coinițiatori un proiect de ordonanța de urgența pentru a veni in sprijinul eforturilor facut de catre Ministerul Sanatații in combaterea, prevenirea infecțiilor cu coronavirus.O…

- Ministerul Sanatatii a decis masuri suplimentare pentru prevenirea, limitarea si tratarea imbolnavirilor prin gripa, una dintre acestea fiind aprobarea de catre ministrul Victor Costache a suplimentarii cu inca 35.000 a numarului de doze de vaccin gripal pentru campania de vaccinare a persoanelor cu…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, i-a transmis primarului general al Capitalei, Gabriela Firea cateva sfaturi pentru fluidizarea traficului. Acesta a calculat și cate ore petrece un bucureștean in trafic și a ajuns la un numar de 720 de ore pe luna.