- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca pana in prezent nu exista niciun caz confirmat cu coronavirus in Romania, aratand ca, pe langa masurile care deja s-au luat, s-a decis sa fie suplimentate masurile de control. ‘Pana in acest moment cand va vorbesc nu avem niciun caz confirmat de infectie…

- Un medic roman a anunțat autoritațile din Craiova ca a fost in același avion cu care a venit in țara italianul de 71 confirmat cu coronavirus. Autoritațile din Gorj, județul unde barbatul a petrecut cel mai mult timp din vizita sa in Romania, sunt in alerta. Omul de 71 de ani ar fi intrat in contact…

- Barbatul de 71 de ani recent intors din Romania in Italia, unde a fost diagnosticat cu coronavirus, a fost in țara noastra in perioada 18-22 februarie, unde a vizitat rudele soției sale, cetațean roman, și a avut mai multe intalniri de afaceri, a anunțat ministerul roman de Externe. Potrivit MAE, el…

- Conform presei din Italia, un barbat de 71 de ani, roman, a fost confirmat cu coronavirus, la Rimini. Barbatul a fost recent in Romania, in Craiova unde a avut mai multe intalniri dupa care s-a intors in Italia, unde este internat in prezent. Autoritațile au pornit deja pe urmele oamenilor care risca…

- Ministrul Sanatații, Victor Costache, a declarat luni seara, dupa Comitetul de urgența care a avut loc la sediul ministerului Afacerilor Interne, ca in Romania nu exista, in acest moment, niciun caz confirmat de coronavirus.

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat, luni, la Romania TV, ca autoritatile iau masuri pentru a preveni epidemia de coronavirus in Romania, dar a recunoscut ca sunt “sanse foarte mari” ca virusul sa ajunga in tara noastra. Din acest motiv, la Institutul National de Boli Infectioase “Matei…

- Un asistent medical care a lucrat pana zilele trecute in Germania, unde a ingrijit o familie infectata cu coronavirus, a revenit in Romania iar acum a ajuns la spital. The post Pacient internat la Timișoara dupa ce a ingrijit o familie infectata cu coronavirus appeared first on Renasterea banateana…