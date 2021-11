Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de soferi de camion romani, care furau in zone de servicii de pe autostrazi marfuri din alte camioane, precum alcool si material electronic, a fost destructurat de politisti europeni, au anuntat vineri Europol si Eurojust, informeaza AFP. In urma unei operatiuni transfrontaliere intreprinse…

- Pe fondul creșterii ratei de vaccinare in intreaga lume, exoticele țari asiatice, care sunt printre cele mai cautate destinații de vacanța, incep sa-și redeschida granițele. Toate spera la o revigorare rapida a turismului, dupa ce, din ianuarie pana in iulie 2021, in Asia și regiunea Pacificului numarul…

- 11 țari europene au oferit pana acum ajutor Romaniei sa faca fața valului patru al pandemiei, care a dus sistemul medical in pragul colapsului. Țarile, majoritatea state membre UE, dar nu numai (Republica Moldova, Sebia), au contribuit cu echipe medicale, cu echipamente și medicamente și au preluat…

- Sezonul gripal care vine ar putea fi unul sever, iar acesta adaugat pandemiei COVID-19 risca sa determine ''consecinte serioase'' prin presiunea suplimentara asupra sistemului sanitar, atentioneaza Centrul European de Prevenire si Control al Bolilor (ECDS), relateaza marti Politico.eu, arata Agerpres.…

- Cartoful, aliment de baza la romani, va fi mai scump de Sarbatori. Nu va fi un preț prohibitiv, dar ceva cam mare pentru buzunarul consumatorului mai mult ca sigur, in condițiile in care producția din acest an s-a redus la jumatate din cauza vremii. Daca, acum, prețul pe piața europeana este de circa…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez a declarat vineri ca a propus Comisiei Europene sa procedeze la "achizitii in grup" de gaze pentru a creste puterea de negociere a UE in fata exploziei pretului la energie, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Daca achizitionarea de vaccinuri in grup functioneaza, de…

- De la inceputul pandemiei in Europa, specialiștii trag un semnal de alarma in privința maștilor sanitare contrafacute. Prin sistemul de alerta rapida, au fost identificate 264 de sortimente de maști sanitare, din care 40 sunt contrafacute. Dintre acestea, peste 80% sunt fabricate in China. In prezent…

- Cei 142 de pompieri romani care au ajutat la stingerea incendiilor din Grecia au fost inaintati in grad, astazi, la solicitarea ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, si a sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Este a doua echipa din Romania care intervine pentru lichidarea…