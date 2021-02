Stiri pe aceeasi tema

- Toti ministrii din Kuweit si-au prezentat marti demisia premierului, la doar o luna dupa formarea guvernului, din cauza unor dispute cu Parlamentul, a informat agentia oficiala de presa Kuwait News Agency, relateaza AFP potrivit Agerpres. Vicepremierul seicul Hamad Jaber Al-Ali Al-Sabah i-a prezentat…

- Primul ministru Ludovic Orban și-a anunțat luni seara demisia dupa eșecul inregistrat de PNL la alegerile parlamentare de duminica, 6 decembrie. Demisia premierului duce la demisia intregului guvern. Cabinetul va funcționa interimar pentru urmatoarele 45 de zile noul Executiv urmand a fi investit dupa…

- Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, ii indeamna pe deputatul PNL de Timiș Marilen Pirtea sa iși dea demisia din Parlament pentru a nu beneficia de pensie speciala. Spune ca liberalul, care e și rector al UV Timișoara, are experiența in astfel de gesturi, in trecut el demisionand din funcția de la…

- Problemele cauzate de repetatele infectari cu noul coronavirus in randul angajaților Primariei Campulung l-au determinat pe noul primar sa modifice programul de lucru al acestora. Elena Lasconi a creat un sistem prin care toți funcționarii care activeaza in birouri cu cel puțin doua persoane sa lucreze…

- Ales consilier local la Primaria Craiova, Cristian Vasilcoiu, iși da demisia din aceasta funcție. El susține ca nu pleaca la un alt partid și le cere scuze alegarilor, dar și primarului Lia Olguța Vasilescu. Citește și: Alexandru Rafila explica ce efecte secundare ar putea avea vaccinul impotriva…

- Medicul epidemiolog al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focsani, Diana Stoica, a demisionat din functie luni, acuzand ‘ultramegapolitizarea’ managementului spitalului, dar conducerea unitatii medicale afirma, prin intermediul unui comunicat de presa, ca demisia acesteia ar avea…

- Manuel Merino si-a anuntat duminica demisia "irevocabila" de la Presedintia Peru si a lansat un apel la "pace si unitate", un pas ce deschide calea pentru solutionarea crizei politice grave si profunde cu care se confrunta tara de cand a preluat puterea acum o saptamana, informeaza EFE. …

- Medicul șef al UPU Sibiu, Bogdan Csillag, a demisionat, joi, din funcție, in locul sau conducerea Spitalului Clinic Județean de Urgența Sibiu urmand sa numeasca un alt șef care sa conduca UPU in perioada pandemiei de COVID-19, relateaza Mediafax.Directorul Spitalului Clinic Județean de Urgența…