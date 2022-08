Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a cerut miercuri persoanelor infectate cu variola maimutei sa evite expunerea animalelor la virus, dupa un prim caz raportat de transmitere de la om la caine, relateaza AFP, citata de Agerpres. Un prim caz de transmitere a variolei maimutei de la om la caine a…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) anunta ca impreuna cu expertii cauta un nou nume pentru variola maimutei. Directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat ca va convoca o intalnire de urgenta saptamana viitoare pentru a stabili daca focarul va fi clasificat drept urgenta de sanatate publica…

- 71 de cazuri noi de variola maimutei (”monkeypox) au fost identificate in Marea Britanie, relateaza luni Euronews. Agentia de Securitate a Sanatatii (UKHSA) a anunțat ca numarul total de cazuri confirmate de variola maimutei a ajuns la 179 in Marea Britanie, potrivit stiripesurse.ro. Primul caz a fost…

- Virusul variola maimuței starnește ingrijoare la nivel mondial, iar Centrul pentru prevenirea bolilor (CDC) din SUA a emis alerta, in timp ce Organizația Mondiala a Sanatații are o intrunire de urgența. In New York, autoritațile au recomandat cetațenilor sa poarte masca pe strada, asta dupa ce au fost…