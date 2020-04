Stiri pe aceeasi tema

- Un ambulanțier de la Stația Suceava a Serviciului de Ambulanța Județean a murit, marți, din cauza infecției cu coronavirus, a anunțat Antena3. Barbatul avea 53 de ani. Potrivit colegilor, in urma cu circa doua saptamani s-a simțit rau și a plecat...

- Ministerul Sanatatii a confirmat marti primul deces in urma coronavirus in randul personalului medical. Este vorba de un ambulantier in varsta de 53 de ani, din cadrul Serviciului de Ambulanta Suceava. Bilantul total a ajuns la 198 de decese.

- 82 este numarul deceselor COVID-19 confirmate si inregistrate in Romania. Lor li se adauga 19 romani care au murit in strainatate. Este un numar mai mult decat dublul celui din urma cu doua zile. Statistica oficiala mai arata ca a crescut cu 62 numarul pacientilor de la terapie intensiva, dintre care…

- Dintr-o stire dramatica am scos partea buna: niciun cadru medical nu este infectat in judetul Prahova, sei situatia la nivel national este grava. Poate este si rezultatul organizarii stricte, care cumva sacrifica pacientii, in anumite cazuri, dar se pare ca este solutia cea mai buna in acest moment. …

- UPDATE ora 14:00 Inca doua noi decese cauzate de complicatiile infectiei cu coronavirus au fost anuntate astazi in Romania. Este vorba despre un barbat, 71 ani, județul Suceava care a murit la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca. El suferea de hipertensiune arteriala si prezenta o tumora…

- O asistenta din Suceava, zone devenita focar de coronavirus in Romania, dupa ce mai mulți medici ai spitalului județean s-au infectat cu Covid-19, iși urla durerea. Se afla in spital cu fiica sa, ambele depistate pozitiv. Soțul i-a murit, deși nu era bolanv, cel mai probabil tot infectat cu virusul…

- Pacientul care a fost depistat pozitiv la testul pentru noul coronavirus este din Caracal. Barbatul are 51 ani, este contact direct al cazului din Suceava, barbatul de 71 ani care a calatorit in Italia in scop terapeutic. El a calatorit cu autocarul alaturi de barbat. Barbatul nu prezinta simptome specifice,…

- Conform autoritatilor, o femeie din judetul Olt este cel de-al optulea roman infectat cu coronavirus. Este, se pare, o persoana care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani din Suceava care, la randul lui, este infectat.