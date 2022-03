Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Odesa acuza forțele rusești ca luni dimineața au declanșat un atac asupra unor cladiri rezidențiale din apropierea orașului. Este primul atac asupra portului de la Marea Neagra.

- Consiliul municipal Odesa a acuzat luni armata rusa ca a bombardat cladiri rezidentiale care se afla la periferia acestui oras strategic de la Marea Neagra, potrivit BFM TV. Nu exista victime, potrivit sursei citate. Este pentru prima oara cand Odesa este atacata, de la inceputul invaziei ruse in Ucraina.…

Mai multe explozii s-au auzit, in aceasta dimineața, in orașul port Odesa, din Ucraina. Artileria trupelor rusești, amplasata in Marea Neagra, trage spre țarm.

Nave ruse de razboi de la Marea Neagra au bombardat zona de coasta, in apropierea orasului Odesa, anunta armata ucraineana, relateaza CNN.

- Rușii s-au dezlanțuit asupra cartierelor rezidențiale din Harkov toata ziua de marți, inclusiv in primele ore ale dimineții de miercuri. Mai multe zone rezidențiale au fost bombardate, facand victime in randul civililor. Cel puțin 21 de persoane au fost ucise și 112 au fost ranite in urma bombardamentelor…

- Ca urmare a bombardarii de catre fortele ruse a orasului ucrainean Herson, obuzele au lovit doua cladiri rezidentiale cu noua etaje, transmite publicatia ucraineana Unian. Incendiul provocat a fost lichidat, exista cel putin patru raniti. Ocupants shelling residential buildings in #Kherson pic.twitter.com/kgu8x5kCin—…

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 4 O racheta ruseasca a lovit, sambata dimineața, un bloc turn din centrul Kievului. O inregistrare…

- Un vas sub pavilionul Republicii Moldova a fost lovit de o racheta vineri, in apropiere de portul Odesa din Ucraina, informeaza Agentia Navala a Republicii Moldova. Au fost desfașurate operațiuni de salvare de catre autoritațile din Ucraina, membrii echipajului au fost salvați, 2 membri ai echipajului…