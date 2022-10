Stiri pe aceeasi tema

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a dat asigurari miercuri ca pretul gigacaloriei pentru locuitorii Capitalei nu va creste si a precizat ca daca va aparea o diferenta fata de iarna trecuta, aceasta va fi suportata de Primarie, potrivit Agerpres.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a afirmat, miercuri, ca si-ar dori sa aiba atributii in evaluarea primarilor de sector, fara insa a precizat daca este sau nu multumit de activitatea lor.

Nicușor Dan (52 de ani), primarul general al Bucureștiului, a anunțat suma incasata de bugetul Capitalei in urma evenimentelor gazduite de Arena Național in acest an. Intr-o postare pe facebook, Nicușor Dan precizeaza ca, in ultimele 9 luni ale acestui an, in urma manifestarilor organizate pe acest stadion…

Manifestarile organizate in acest an pe Arena Nationala au adus la bugetul local aproximativ 5 milioane de lei, a anuntat, luni, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan.

Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat luni, 26 septembrie, ca Arena Nationala a gazduit anul acesta 30 de evenimente, iar incasarile fata de 2020 sunt mai mult decat duble. Nicusor Dan a precizat ca, in ultimele 9 luni ale acestui an, in urma manifestarilor organizate pe acest stadion…

Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea arata, luni, ca primarul Nicusor Dan „resusciteaza" tema finantarii turismului in Capitala uitand ca nu exista legislatie specifica pentru asigurarea transferului taxei de oras platita de turisti si il acuza ca a mintit prin omisiune, transmite News.ro. "A…

Un sondaj de opinie realizat de CURS in București, in perioada 5-17 august, indica faptul ca locuitorii Capitalei sunt mulțumiți de primarii de sectoare, insa nu apreciaza activitatea primarului general Nicușor Dan.

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, declara ca Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului, desi infiintata in 2014, a devenit abia acum functionala, deoarece pana in prezent nu a avut nici activitate, nici buget. Edilul mentioneaza ca au inceput demersurile pentru realizarea unei…