- UPDATE Cutremurul a provocat moartea unei persoane, ranirea a 69 de persoane si prabusirea a circa 30 de cladiri, au anuntat autoritatile turce, care au declansat noi operatiuni contracronometru de salvare a mai multor persoane despre care se crede ca sunt prinse sub daramaturi, relateaza agentia Anadolu.…

- Autoritațile spun ca cel puțin o persoana a murit și 69 au fost ranite, luni, in urma cutremurului de 5,6 care a dus la prabușirea unei fabrici in Kahramanmaras, regiunea care inca se resimte dupa cutremurele din 6 februarie, potrivit Aljazeera. Cutremurul cu magnitudinea de 5,6 grade a lovit estul…

- Cutremurul cu magnitudinea de 6,4, produs aseara in Turcia, in provicia Hatay, a fost simtit si in Siria, Egipt si Liban. La scurt timp a urmat o replica de 5,8. Potrivit ministrlui turc de Interne, trei persoane au murit si peste 200 au fost ranite. Mai multe cladiri s-au prabusit.

- Un nou cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade a lovit, luni, sud-estul Turciei, a anunțat Institutul american de seismologie, USGS, la cateva ore dupa ce un prim seism a ucis peste 1.000 de persoane in Turcia și Siria. Acest nou cutremur a avut loc la ora 10:24 GMT, la 4 km sud-est de orașul Ekinozu,…

- Cutremurul cu magnitudinea 7,8, conform Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), a lovit centrul Turciei si nord-vestul Siriei la ora locala 4:17 (1:17 GMT). Seismul a avut epicentrul in apropierea orasului turc Gaziantep, nu departe de granita cu Siria. In urma cutremurului au…

- Ședința de urgența a Comitetului pentru Situații de Urgența, dupa cutremurul devastator care a lovit sudul Turciei luni dimineața. Romania va trimite in zona afectata o echipa RO-USAR, personal specializat de intervenție in astfel de situații din cadrul IGSU.

- Un cutremur major cu magnitudinea 7,9 a lovit luni centrul Turciei și nord-vestul Siriei, provocand moartea a sute de persoane. Multe cladiri s-au prabușit in regiunea acoperita de zapada, forțele de salvare incepand cautarea supraviețuitorilor prinși sub daramaturi. Cutremurul, care a avut loc primele…

- Cutremurul devastator cu magnitudinea de 7,8 a facut prapad in provincia Gaziantep din sudul Turciei. Seismul a fost atat de puternic incat s-a resimțit și la 90 de kilometri in Siria unde a produs sute de victime și acolo. Un bloc de 10 etaje s-a prabușit in miezul nopții. Mii de oameni au fost treziți…